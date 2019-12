Wie haben Sie die Sexpuppenbranche kennengelernt?

Ich wurde zum ersten Mal in den 90er Jahren auf Sexpuppen aufmerksam. Ich habe Real doll in einer Folge einer Doku-Serie namens Real Sex auf HBO gesehen. Ich habe im Internet recherchiert – was zu der Zeit ein Wählversuch war – und bin auf einige Bilder von Besitzern gestoßen. Ich wollte eines besitzen, konnte es mir aber nicht leisten. Ich war in meinen Zwanzigern und finanziell nicht wirklich angesiedelt. Schließlich konnte ich Anfang der 2000er Jahre eine Puppe kaufen, was zu meiner Besessenheit führte, sie zu fotografieren.

Und was ist mit diesen leblosen „Wesen“, die dich so angesprochen haben? Warum sie als Gegenstand verwenden?

Meine Annahme, warum ich liebespuppen doll als Gegenstand verwendet habe, ist wahrscheinlich sehr grundlegend. Ich würde es vermuten, weil Puppen ein Teil des Lebens vieler Kinder sind – und meine Kindheit war keine Ausnahme. Ich war ein Einzelkind, das von einer alleinerziehenden Mutter aufgezogen wurde. Puppen hielten mich in Gesellschaft und erlaubten mir, meiner kargen Umgebung zu entkommen. Wenn Sie darüber nachdenken, ist dies eine der ersten Möglichkeiten, wie ein Kind lernt, seine Vorstellungskraft zu nutzen. Kinder projizieren ihre kleinen erfundenen Geschichten auf sexpuppe, so dass es wie ein natürlicher Fortschritt schien, sie als Werkzeug in meiner Kunst zu verwenden, um Geschichten zu erzählen.

Wie war es, eine Sexpuppe “im Fleisch” zu sehen?

Als die erste Puppe ankam, war ich überwältigt von ihrer Präsenz. Im Gegensatz zu manchen Menschen hat mich der unheimliche Aspekt einer lebensgroßen menschlichen Nachbildung nie aus der Fassung gebracht. Ich bin mit Barbie sexpuppe aufgewachsen und betrachte mich als eine Art sexpuppesammler. Tatsächlich habe ich noch einige sexpuppe aus meiner Kindheit.

Für mich war das Aufwachsen eine seltsame Zeit. Meine Eltern ließen sich scheiden und ich war ein Einzelkind. Meine Mutter war eine schreckliche Alkoholikerin und hat mich oft bei einem Nachbarn zurückgelassen, als sie arbeitete, um mich zu unterstützen. Als Kind war ich schrecklichen Dingen ausgesetzt und führte durch meine silikonpuppen ein sehr reiches Fantasieleben. Meine Barbie-sexpuppe waren meine Flucht ebenso wie meine Therapie.

Es scheint, dass Sexpuppen auch für viele Besitzer therapeutisch sind, die sie als Gefährten und Liebhaber betrachten, im Gegensatz zu bloßen sexuellen Objekten. Haben Sie die Gelegenheit gehabt, mit irgendwelchen Eigentümern zu sprechen? Wie ist die demografische Situation?

Ich kenne viele, viele Puppenbesitzer, sowohl Männer als auch Frauen. Der einzige rote Faden unter Puppenbesitzern, die sie als Begleiter verwenden, ist Kreativität. Es scheinen viele Musiker und Künstler zu sein! Wenn Sie die Schluchzergeschichte wollen, gibt es viele einsame Leute. Ich wage zu behaupten, dass der Großteil der Gesellschaft mit dem Aufkommen von Computern und Smartphones einsam ist.

Bestimmt. Die Industrie hält an diesen kulturellen Bedingungen fest und sagt viel über die heutige Gesellschaft aus.

Genau. Wenn Sie mich vor zehn Jahren danach gefragt hätten, hätte ich gesagt, dass Sexpuppen hergestellt wurden, um ein Ideal oder einen Begriff von Perfektion zu erfüllen. Aber jetzt gibt es so viele verschiedene TPE doll, dass ich das nicht mehr sagen kann. Die Menschen wollen zunehmend eine Puppe, die einen Menschen widerspiegelt, nicht idealisiert. Wäre keine Kameradschaft nötig, würden sich Puppen nicht so schnell integrieren, wie sie sind. Wir als moderne Gesellschaft haben uns das zu eigen gemacht, indem wir die menschliche Interaktion langsam aufgegeben haben. Stattdessen halten wir unsere Augen auf einem Bildschirm gefangen. Es ist wirklich traurig, aber ich bin verheiratet, also kann ich mich jeden Tag mit jemandem in Verbindung setzen. Ich schätze, ich habe Glück.