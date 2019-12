Les brouilleur de téléphones portable empêchent les téléphones de fonctionner. Ils sont utilisés dans les voitures, les lieux publics et les salles d’examen.

Les brouilleurs ne sont pas nouveaux – ils existent depuis de nombreuses années, mais l’utilisation des brouilleurs de téléphones mobiles, des brouilleur voiture et des brouilleur GSM augmente rapidement.

Mais les téléphones sont-ils vraiment le problème? Et les brouilleur sont-ils vraiment la solution?

Je pense que les brouilleurs de téléphones portables sont utilisés comme pansements, comme la mauvaise solution pour résoudre trois problèmes de société qui devraient être résolus par une bien meilleure technologie.

Voici les trois plus gros problèmes que les brouilleurs de téléphones portables essaient et échouent à résoudre, et ce que je pense sont les meilleures solutions.

1. Le problème «les téléphones sont dangereux»

Un homme de Floride du nom de Jason R. Humphreys voulait sauver des vies en empêchant les personnes qui se déplaçaient quotidiennement d’utiliser leur téléphone au volant. Humphreys a donc installé un brouilleur de téléphone portable à l’arrière du siège passager de son SUV. Le programme a fonctionné pendant deux ans, pour autant que Humphreys le sache.

Comme je l’ai déjà dit dans cet espace, je pense que les conducteurs distraits par les smartphones seraient distraits par autre chose sans les smartphones. En d’autres termes, les smartphones ne causent pas d’accidents, les humains le font.

L’horrible réalité est que les conducteurs humains tuent environ 1,24 million de personnes par an dans le monde. C’est un taux annuel beaucoup plus élevé que le nombre de personnes qui meurent dans des guerres.

L’action erronée de Humphreys n’était pas la bonne solution au problème. Ce dont nous avons vraiment besoin, c’est de passer au plus vite aux voitures autonomes. Plus tôt nous le ferons, plus de vies seront épargnées.

2. Le problème «les téléphones sont ennuyeux»

Un homme de Chicago nommé Dennis Nicholl a été arrêté récemment pour avoir prétendument utilisé un brouilleur téléphone portable dans un train de banlieue. La police a été informée lorsque des photos de l’homme avec son brouilleur ont commencé à circuler en ligne. Après que d’autres navetteurs aient commencé à parler sur leurs smartphones, Nicholl a sorti un brouilleur, a actionné un interrupteur et tous les téléphones sont devenus silencieux. L’avocat de Nicholl a déclaré que son client ne voulait qu’un peu de paix et de calme.

Le comédien Dave Chappelle a récemment utilisé un produit d’une société appelée Yondr pour réduire les appels lors de 13 de ses concerts de comédie à Chicago. Yondr fabrique un sac verrouillable et résistant à la radio – une sorte de cage de Faraday. En entrant dans la salle, les fans de Chappelle devaient, comme condition d’admission, mettre leurs smartphones dans un sac Yondr, qui était ensuite verrouillé. Ils ont été autorisés à garder les sacs, mais ceux qui voulaient utiliser leur téléphone ont dû quitter la zone sans téléphone et demander à quelqu’un de déverrouiller le sac Yondr à leur sortie.

Le problème que Nicholl et Chappelle essaient de résoudre est que l’utilisation des smartphones par d’autres personnes est gênante et distrayante, respectivement.

Faire taire tous les téléphones n’est pas la bonne solution. La meilleure solution est l’ère prochaine de l’informatique audible, dont j’ai parlé l’année dernière. Cette nouvelle génération de vêtements portables traite tous les sons entrant dans vos oreilles avant de vous permettre de les entendre. En utilisant une application pour smartphone, vous pouvez ajuster et personnaliser ce que vous entendez et ce que vous n’entendez pas. Lorsque ces écouteurs intelligents arriveront sur le marché pour de vrai, Nicholl sera en mesure de produire sa propre paix et tranquillité, et Chappelle – et son public, d’ailleurs – pourront choisir d’entendre uniquement son propre humour brillant, plus les sons de rire et applaudissements, que quelqu’un dans l’auditoire discute grossièrement au téléphone.