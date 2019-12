Im Sommer 2019 flog Kate Devlin von London nach Südkalifornien. Sie mietete ein Ford Mustang Cabrio und fuhr in einen Industriepark in San Marcos, einer Stadt südlich von Los Angeles. Ihr Ziel: Abyss Creations, eine Firma, die liebespuppen doll in Lebensgröße herstellt. In ihrem neuen Buch Turned On: Science, Sex and Robots beschreibt Kate den Moment, als sie zum ersten Mal eine lebensgroße Silikon sexpuppen frau aus der Nähe ansah.

“Das Detail ist unglaublich”, schreibt sie. “Meine Hand streift den Knöchel. Die Zehen sind perfekt: kleine Falten an den Gelenken, winzige Grate an den Zehennägeln. Die Sohle ist mit den feinen Hautlinien eines menschlichen Fußes gekreuzt. Es ist wunderschön.”

Ein Teil von Kates Interesse an diesen TPE sexpuppen kommt von ihren neuesten Inkarnationen. Hersteller von Sexpuppen sind nun Prototypenmodelle, die mit Robotik und künstlicher Intelligenz ausgestattet sind. Dies steht im Einklang mit Kates Fachwissen. Sie studiert Mensch-Computer-Interaktionen und künstliche Intelligenz am King’s College in London. Kate sagt, eines der fortschrittlicheren Modelle, das sie gesehen hat, ein Roboter namens Harmony, ist so programmiert, dass er sowohl Freundschaft als auch Sex bietet.

“Sie könnte alles tun, um dir einen Witz zu erzählen, ein Lied für dich zu singen oder dich vorzuschlagen.”

Während einige Kritiker befürchten, dass lebensechte sexpuppen, insbesondere solche mit KI, eine gefährliche Grenze überschreiten, glaubt Kate, dass ein Großteil der Kritik aus der Angst vor einer technologischen Landschaft stammt, die sich ungewohnt und unangenehm anfühlt.

“Ich denke, wir haben die Erwartung, dass die Leute eine bestimmte Checkliste von Dingen in ihrem Leben erfüllen müssen … dass Sie jemanden treffen und ihn dann heiraten und dann Kinder mit ihm haben sollten, und das sind alles sehr machonormative Dinge Standpunkte, die Gesellschaften auferlegen. Und wenn die Leute das aufrütteln wollen, finde ich das gut.”

Diese Woche über Hidden Brain denken wir über die Verengung der Kluft zwischen Mensch und Maschine nach. Was sind die Möglichkeiten für tiefe, intime Beziehungen mit künstlichen Liebhabern? Und hilft es, wenn diese Liebenden so gestaltet sind, dass sie wie Menschen aussehen und das schwache Leuchten von Empathie und Intelligenz haben?

Diese technologischen Fortschritte zeigen, was ich nicht weiß, aber es ist offensichtlich, dass love dolls sich immer weiter verbessern. Immer mehr Menschen werden eine perfekte Erfahrung haben, um den Teil auszugleichen, den sie vermissen. Was ich sehen möchte, ist auch das Streben nach Sexpuppen.

