Avec le développement de la communication mobile, du GPS et des drones, de plus en plus de gens l’utilisent, ce qui fait que beaucoup d’entre nous n’ont pas de secret et menacent même notre propre sécurité. Le plus commun est la surveillance de téléphone mobile, suivi GPS. Et le suivi et les clichés de drones, qui se produisent presque tous les jours, et la majeure partie du marché est utilisé pour la sécurité de la famille, la défense militaire, etc., alors nous devons savoir comment le maintenir et le rendre de mieux en mieux pour nous. C’est une question de note.

https://www.jammer-tech.com/

1. Lorsque le brouilleur n’est pas utilisé, placez-le dans un endroit sec et ventilé afin d’éviter tout contact prolongé avec le brouillard salin et les gaz nocifs.

2. Lorsque le shielder fonctionne, aucun autre article ne doit être placé sur le produit et l’antenne ne doit pas être démontée à volonté, ce qui pourrait facilement affecter le fonctionnement du produit et endommager l’hôte.

3. Avant d’utiliser le brouilleur téléphone , vous devez installer l’antenne correspondante sur la fréquence correspondante, de sorte que le brouilleur puisse fonctionner normalement et répondre à vos besoins en matière de fréquence.

https://www.jammer-tech.com/brouilleur-telephone-portable.html

4. Lors de l’utilisation du brouilleur de signal de téléphone portable, s’il est à l’intérieur, il doit être éloigné des températures élevées et de l’humidité. Si le brouilleur est à l’extérieur, il doit être étanche pour éviter d’endommager l’hôte ou de nuire à l’efficacité des interférences.

5. Lors de l’utilisation du brouilleur, ne placez pas le brouilleur dans la boîte et l’emballage pour améliorer la dissimulation du produit. Cela affectera la dissipation de chaleur du produit, ce qui réduira la durée de vie du brouilleur ou endommagera directement l’hôte.

6. Le brouilleur doit d’abord être installé, puis connecté à l’alimentation.

7. Lorsque vous utilisez un brouilleur GPS de signal, choisissez un endroit sans grands bâtiments ou autres produits de signaux d’interférence pour assurer l’efficacité et la couverture du produit.

https://www.jammer-tech.com/brouilleur-GPS.html

8. Si vous n’utilisez pas de brouilleurs de signaux de qualité industrielle, vous ne pouvez pas laisser le produit fonctionner 24 heures sur 24, ce qui réduirait considérablement la durée de vie du système central et de l’alimentation.

9. Après avoir utilisé le produit pendant un certain temps, s’il est nécessaire de l’essuyer, n’utilisez pas de produits chimiques et veillez à l’imperméabilisation.

https://www.jammer-tech.com/brouilleur-4g-telephone-portable-8-antennes.html

Par conséquent, si vous souhaitez que le brouilleur de signal protège notre propre sécurité et notre vie privée à tout moment, où que vous soyez et pendant une longue période, il doit être bien entretenu, ce qui peut réduire le coût de changement de produit et également optimiser l’efficacité du produit. , et peut faire en sorte que peu importe ce que nous sommes. Il peut faire son travail en cas de besoin.