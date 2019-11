Interesse an männlichen Sexpuppen steigt

Warum mit Barbie spielen, wenn du mit Ken spielen kannst?

Die Nachfrage nach männlichen liebespuppen kaufen hat stetig zugenommen, da die Unternehmen sich den Konsumenten verschiedener Sexualitäten anpassen.

Das Unternehmen LumiDolls startete 2017 sein erstes Sexpuppen-Bordell in Barcelona und startete dieses Jahr einen Standort in Nagoya, Japan, an dem die ersten männlichen Puppen vorgestellt werden, berichtete Daily Star Online.

Sergi Prieto, Mitbegründer des Unternehmens, teilte der Verkaufsstelle mit, dass mehr Männer mit männlichen Puppen experimentieren wollten.

“Wir haben kürzlich mehrere Kunden betreut, die gleichzeitig einen Termin mit männlichen und weiblichen Puppen beantragen”, sagte Prieto gegenüber Daily Star Online.

Verbraucher und Hersteller haben jedoch eine gemeinsame Beschwerde: das Gewicht.

In einer Besprechung einer männlichen Sexpuppe in The Sun schrieb Charlotte Rose, dass ihre männliche Sexpuppe etwa 135 Pfund wog.

“Die einzige mögliche Sex-Position, die Sie machen können, ist Cowgirl”, schrieb Rose. „Meine Lieblingsstellung ist Doggy. Ich denke, du könntest es wahrscheinlich versuchen, aber du musst seine Arme zurückbinden, damit er nicht nach vorne fällt und dich zermalmt. ”

Brent Lawson, Inhaber des Sexpuppenherstellers 1 AM Dolls, teilte The Post mit, dass der Umsatz mit männlichen WM dolls von rund 5 Prozent auf 15 Prozent gestiegen ist, seit das Unternehmen sie vor vier Jahren zum ersten Mal anbot – die Mehrheit der Kunden sind schwule Mitglieder und Transgender-Gemeinschaften.

Der größte Teil dieses Booms sei auf eine kulturelle Entstigmatisierung des Sexspielzeugs und Offenheit innerhalb der LGBT-Community zurückzuführen – weil die Puppen für heterosexuelle Frauen nach wie vor ziemlich unpraktisch sind.

“Die Leute denken nicht, dass 70 Pfund oder so viel sind, aber das ist totes Gewicht”, sagte er. “Es gibt sicherlich starke Frauen da draußen, aber ich glaube nicht, dass sie Spaß daran haben, die meiste Arbeit mit etwas so Schwerem zu machen.”

Das Unternehmen verkauft ein männliches Modell mit einem vollflexiblen Penis und Aufsätzen, um weibliche Puppen in Transgender-Puppen zu verwandeln.

“Das Problem, das wir auf dem Markt für Frauen finden, ist, dass männliche real doll nicht stoßen können. Frauen müssen die ganze Arbeit erledigen “, sagte er. “Realistisch und ich möchte nicht zu grafisch sein, aber die einzig mögliche Position ist es, mich darauf zu setzen.”

“Wir sind immer bemüht, innovativ zu sein und daran zu arbeiten, Gewicht zu verlieren und Robotik hinzuzufügen.”